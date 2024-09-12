Avcılar'da feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

12 Eylül 2024 05:26 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 05:29

Avcılar'da korkuluklardan atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs ise feci şekilde can verdi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde saat 01.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Demir korkuluklardan atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Aganazar Kulyyev'e (33), seyir halinde olan otomobil çarptı. METRELERCE SÜRÜKLENDİ Çarpmanın etkisiyle Kulyyev, yolda metrelerce sürüklenirken kazaya karışan sürücü, otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilin çarptığı Kulyyev'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı yolda uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. İlgili Haberler Polis şüphe ettiği kamyoneti durdurdu, içinden çıkanlar şoke etti! Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kovalamaca dakikalarca sürdü! O anlar kamerada