Avcılar'da hurdacıyı zorla araca bindirip kaçırdılar! Babasından 12 milyon fidye istediler!

18 Aralık 2024 14:22 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 14:23

İstanbul Avcılar'da kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler, hurdacılık yapan 35 yaşındaki Sinan Ünal'ı zorla araca bindirerek kaçırdı. Şüpheliler daha sonra baba Recep Ünal'ı arayarak 12 milyon TL istedi. İşte tüm detaylar...

Akılalmaz olay dün akşam saatlerinde İstanbul​ Avcılar​'da meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, iş yerine gelerek hırsızlık​ yapan kişileri bulmaya çalıştıklarını ve güvenlik​ kamera kayıtlarını incelemeleri gerektiği söylediler. Daha sonrada hurdacılık yapan Recep Ünal ve oğlu Sinan Ünal ile sohbet etmeye başladı.

ARACA BİNDİRİP KAÇIRDILAR

Bir süre sonra şüpheliler Sinan Ünal'ı zorla araca alarak götürdü. Çaresiz kalan baba Recep Ünal'ı arayan şahıslar oğlunu kaçırdıklarını söyleyerek 12 milyon TL istedi. Ünal emniyete giderek şikayetçi olurken, otomobilin giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

12 MİLYON İSTEDİLER

Avcılar'da kaçırılan Sinan Ünal'ı son kez arabayla çıkarken gören komşusu Adem Koçcu, “Evet araç içerisinde gördüm buradan çıkarken tesadüfen müşterimle kapıda görüşüyordum. Aracın içerisinde gördüm ama aklımıza bir şüphe gelmedi. Diğer insanları görmedim. Sinan'ı gördüm ama araba hızlı çıktı tabi. 2-3 dakika sonra babası geldi. Beyaz renkli bir araçtı ama üzerinde herhangi bir polis emaresi yoktu. Aileden 12 milyon gibi bir para istemişler babası söyledi. Sinan Bey'in kendi telefonundan aramışlar ama tabi daha sonra kendisine ulaşılamadı” dedi.