Avcılar'da iğrenç olay! Plajın duş kabininde çocuğa cinsel istismar
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 11:49 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 12:07
İstanbul Avcılar'da bulunan plajın duş alma bölümünde çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan halka açık plajın duş alma kabininde meydana gelen olay mide bulandırdı. T.Ç. isimli şüpheli, 13 yaşındaki çocuğa plajın duş kabinde cinsel istismarda bulundu.
YAKALANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde T.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. T.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı