Avcılar'da ilginç olay! Torpil kavgası kamerada

30 Ekim 2024 09:36 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:45

İstanbul Avcılar’da ilginç bir olay yaşandı. İki çocuk bir kırtasiye dükkanına torpil atarak kaçınca dükkan sahibi çocukları kovaladı. Olayın ardından çocukların ailesi dükkana gelerek kırtasiyeciyi döverek hastanelik etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

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Avcılar​'da meydana gelen ilginç olay bir kırtasiye​ dükkanında meydana geldi. İddiaya göre dükkanın önüne gelen iki çocuk, içeriye torpil atarak kaçtı. Bunun üzerine iş yeri sahibi çocukları kovalamaya başladı.

ÇOCUKLARIN AİLELERİ KIRTASİYEYİ BASTI

Bir süre sonra kırtasiyeci dükkana geri dönerken, iş yerine çocukların aileleri geldi. Şahıslardan biri öfkeyle iş yeri sahibine saldırırken, diğerleri de adama yumruklarla vurmaya başladı. Çocukların aileleri tarafından darp edilen kırtasiyeci yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırtasiyeci ambulansla hastaneye kaldırılırken, emniyet güçleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Çocukların torpil atarak kaçtığı ve ardından ailelerin gelerek iş yeri sahibini darp ettiği anlar ise dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.