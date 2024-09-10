Avcılar'da kaybolan kız çocuğunun ifadesi şoke etti! Baba gözaltına alındı

10 Eylül 2024 16:12 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 16:13

İstanbul'un Avcılar'da 13 yaşındaki Sevda Yılmaz her yerde aranırken, ağabeyinin eşinin yanında bulundu. Evden kaçan küçük kızın ifadesi ortaya çıktı. Küçük kızın anlattıklarından sonra baba gözaltına alındı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde günler öncesinde kaybolan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz'dan 3 gün sonra güzel haber geldi. 16 yaşındaki ağabeyi E.Y. ile para karşılığı zorla evlendirilen 14 yaşındaki M.G.G. ile birlikte bulunan küçük kızın ifadesi şaşkına çevirdi. Babasının kendisini dilendirdiği ve hırsızlığa zorladığını söyleyen küçük kız, ailesinin yanına değil yurda gitmek istediğini söyledi. Yılmaz, abisinin de 91 bin lira para karşılığında zorla evlendirildiğini belirtti.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Kız çocuklarından S.Y ile pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmede, babası Sedat Y. tarafından dilendirilmeye ve marketlerden hırsızlığa zorlandığını, darp edildiğini, M.G.G'nin ise babası A.G tarafından para karşılığı yine 16 yaşında olan S.Y.'nin ağabeyi E.Y ile zorla evlendirilerek, darp edilip hırsızlığa zorlandığını anlatması üzerine polis ekipler, şüphelileri yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda A.G ve S.Y. isimli şüpheli iki baba gözaltına alındı. Sevda Yılmaz'nin ağabeyi E.Y., dede E.Y ile annesi H.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Emniyette işleri biten iki baba adliyeye sevk edildi.