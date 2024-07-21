Avcılar'da korkunç cinayet! Göğsünden bıçaklayıp, denize attılar

21 Temmuz 2024 12:52 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 12:55

Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana gelen olayda, Serdar Ala ile Eray A., Onur Ö. ve Hüseyin E. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahına davranan Serdar Ala'nın silahı ateş almayınca Eray A. tarafından göğsünden bıçaklandı.

Eray A., Serdar Ala'yı bıçakladıktan sonra arkadaşı Onur Ö. ile birlikte denize attı. Yaralı halde denize düşen Serdar Ala, can havliyle denizden çıkmaya çalışırken şüphelilerin üzerine geldiğini görünce yüzerek kaçmaya çalıştı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP DENİZE ATTI

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımıyla denizden çıkarılan Ala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Serdar Ala'nın 25 suç kaydı ve diğer şüphelilerin ise toplamda 37 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.