Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Avcılar'da metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildi

Avcılar'da metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Haziran 2024 10:56 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:56

Avcılar'da metrobüste çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın İBB ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, seferler bir süre aksadı.

Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüs, sabah saatlerinde Avcılar Merkez-Üniversite Kampüsü durağında henüz belirlenemeyen nedenle arka lastik kısmından yanmaya başladı.

Avcılar'da metrobüste yangın paniği! - 1. Resim

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yolcular araçtan tahliye edilirken, yangın İBB ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferler, metrobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...