Avcılar'da metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Haziran 2024 10:56 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:56
Avcılar'da metrobüste çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın İBB ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, seferler bir süre aksadı.
Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüs, sabah saatlerinde Avcılar Merkez-Üniversite Kampüsü durağında henüz belirlenemeyen nedenle arka lastik kısmından yanmaya başladı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Yolcular araçtan tahliye edilirken, yangın İBB ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferler, metrobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı