Avcılar'da ortalık savaş alanına döndü! Polise taş ve sopalarla saldırdılar!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

16 Eylül 2024 12:46 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:46

Avcılar’da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada kavga eden grup bir anda kavgayı bırakıp polise taş ve sopalarla saldırdı.

Avcılar’da meydana gelen olayda polis taş ve sopalarla saldırıya uğradı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Kavgayı ayırmaya çalışan polise bir anda kavga eden grup saldırdı. Taş ve sopalarla saldırıya uğrayan polis ekipleri havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Olayın büyümesiyle takviye ekip çağırıldı. Yaşanan akılalmaz anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İlgili Haberler Patronuyla helalleşmeye giden abi kardeşin korkunç sonu! Çapraz ateşe tutularak öldürüldüler Terör kaynağında yok ediliyor! Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon