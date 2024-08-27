Avcılar'da sokak ortasında kadına şiddet! Yerde sürükledi, dakikalarca sopayla dövdü

27 Ağustos 2024 10:13 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:30

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Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde yaşanan kadına şiddet anları kan dondurdu. Arabada başlayan şiddet sokağa taştı. Otomobil içinde başlayan şiddet, bir grup kadının ve saldırganın araçtan inmesiyle sokakta devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SOPAYLA DAKİKALARCA DÖVDÜ

Saldırgan, kadını yumrukladıktan sonra yerlerde sürükledi. Sopayla dakikalarca şiddet gören kadına yardım etmek için gelen bir vatandaş ise tepkiyle karşılandı. Vatandaşa da saldıran adam şiddete devam etti.

ARACINA BİNEREK UZAKLAŞTI

Sosyal medyada yayılan video büyük tepki toplarken, kavganın sona ermesinin ardından kadını darbeden adam otomobiline binerek uzaklaştı.

Tepki toplayan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.