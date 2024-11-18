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Avcılar'da sünger imalathanesinde korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Kasım 2024 11:36 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:54

Avcılar’da 4 katlı iş hanının 2. katında bulunan sünger imalathanesinde korku dolu anlar yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan imalathanede 3 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar’da 4 katlı iş hanının 2. katında bulunan sünger imalathanesinde korku dolu anlar yaşandı. Cihangir Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sünger üretilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın​ çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye​, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Dumandan etkilenenlere de sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Avcılar'da sünger imalathanesinde korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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