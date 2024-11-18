Avcılar'da sünger imalathanesinde korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Kasım 2024 11:36 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:54
Avcılar’da 4 katlı iş hanının 2. katında bulunan sünger imalathanesinde korku dolu anlar yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan imalathanede 3 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Avcılar’da 4 katlı iş hanının 2. katında bulunan sünger imalathanesinde korku dolu anlar yaşandı. Cihangir Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sünger üretilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Dumandan etkilenenlere de sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı