Avcılar'da sünger imalathanesinde korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

18 Kasım 2024 11:36 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:54

Avcılar’da 4 katlı iş hanının 2. katında bulunan sünger imalathanesinde korku dolu anlar yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan imalathanede 3 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.