Avcılar’da yeni evlenen gelin ve damada silahlı saldırı!

19 Ocak 2025 19:42 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 19:44

Avcılar’da gelin ve damada silahlı saldırı düzenlendi. Olayda damadın arkadaş yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelilerden birini yakaladı. Olayla bağlantılı iki zanlı ise kaçarak kayıplara karıştı…

İstanbul Avcılar'da yeni evlenen gelin ve damada nikah sarayından çıkarken silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda damadın arkadaşı yaralandı. Olay, saat 17.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

4-5 EL ATEŞ ETTİLER

Edinilen bilgilere göre, nikahları kıyılan gelin, damat ve davetlilere nikah sarayından çıkarken üç kişi tarafından ateş açıldı. Davetliler şoke olurken, damadın arkadaşı yaralandı. Ellerindeki silahla 4-5 el ateş eden üç kişi olay sonrasında kaçtı.

KAÇAN ZANLILAR ARANIYOR

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheli Muhammed B.’yi yakalarken, diğer iki zanlı kaçtı. Şüphelinin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.