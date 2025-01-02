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Avda korkunç olay! Domuz sanıp ateş açtı, akrabasını öldürdü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ocak 2025 01:09 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 01:11
Avda korkunç olay! Domuz sanıp ateş açtı, akrabasını öldürdü

Adana’da domuz avına çıkan gruptaki bir genç çalılıktan ses gelmesi üzerine domuz vurduğunu zannederek akrabasını öldürdü.

Adana​'nın Çukurova​ ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde sabah 09.30 sıralarında korkunç bir olay​ meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf U. (20) arkadaşlarıyla ve akrabası olan Doğan Açıkgöz (59) ile birlikte domuz avına gitti. Dağılan grup çalılık arazide keşif yapmaya başladı. Çalılığın arasından sesi geldiğini duyan Yusuf U., av tüfeğiyle o bölgeye doğru ateş açtı. Ardından ateş açtığı yere giden Yusuf U., akrabası Doğan Açıkgöz’ü vurduğunu gördü. 

Yusuf U. hemen durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğan Açıkgöz’ün öldüğünü belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu’na cansız bedeni kaldırılan Açıkgöz’ün burada otopsisi yapıldı. Otopsisinin ardından Açıkgöz’ün cenazesi toprağa verildi.

Yusuf U. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayşe 2 Ocak 2025 01:13

Bu olay çok üzücü. İnsanları korkutucu şeyler yapmaya zorlamak insanlara zarar veriyor. Dikkatli olmak her zaman en iyisi.

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