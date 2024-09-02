AVM önünde iki grup birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

02 Eylül 2024 11:11 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:14

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkez’inde iki grup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine acımasızca tekme ve yumruklarla saldırdı.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredekiler vatandaşlar güçlükle ayırdı. İki grubun kavgası ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.