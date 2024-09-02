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AVM önünde iki grup birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Eylül 2024 11:11 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:14

Bursa'da bir AVM önünde bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Tarafların zor ayrıldığı kavga kameralara saniye saniye yansıdı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkez’inde iki grup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine acımasızca tekme ve yumruklarla saldırdı.

AVM önünde iki grup birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu - 1. Resim

SANİYE SANİYE KAMERADA

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredekiler vatandaşlar güçlükle ayırdı. İki grubun kavgası ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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