AVM'de can pazarı! Park halindeki araç alev aldı, yangın çıkardı

11 Haziran 2024 22:07 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 22:13

Edirne'de Erasta Alışveriş Merkezi'nin (AVM) otoparkında, park halindeki araçta yangın çıktı. Ortamın duman altında kalmasıyla AVM'de bulunanlar etkilendi.

Edirne Atatürk Bulvarı'nda Erasta Alışveriş Merkezi'nin kapalı otoparkında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine AVM'ye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren 3 güvenlik görevlisi dumandan etkilendi.

AVM'DE MÜDAHALE EDİLDİ

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen güvenlik görevlilerine ilk müdahaleyi AVM'de gerçekleştirdi. İki güvenlik görevlisi hastaneye gitmeyi kabul etmezken, 1 güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.