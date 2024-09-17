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AVM'de dehşet anları! Yere çakıldı, kan revam içinde kaldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Eylül 2024 17:26 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 17:33

İstanbul Sultanbeyli'de korku dolu anlar yaşandı. AVM'de bir erkek şahıs, yürüyen merdivenlerden zemine çakıldı. Kimliği belirsiz şahıs, 3 kat aşağı düşüp ağır yaralandı. Apar topar hastaneye kaldırıldı.

Sultanbeyli​'deki bir AVM'de görenleri dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Sultanbeyli'de bulunan Atlaspark isimli AVM'de M.Y. adlı erkek şahıs, alışveriş merkezinin 3'üncü katına çıkmak için yürüyen merdivenlere bindi.

AVM'de dehşet anları! Yere çakıldı, kan revam içinde kaldı - 1. Resim

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Bilinmeyen bir sebeple şahıs zemine düştü. Zemine düşen M.Y.'yi gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olaya şahit olan çevredekiler sağlık ekiplerini aradı.

AVM'de dehşet anları! Yere çakıldı, kan revam içinde kaldı - 2. Resim

İNTİHAR​ MI KAZA MI?

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.Y. sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu aydınlatmak için çalışma başlattı.

Öte yandan yürüyen merdivenlerden düşen şahsın yerde yattığı anlar ve yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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