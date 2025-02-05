AVM’deki film gibi kuyumcu soygunun detayları ortaya çıktı: Herkes gitti zannetti, yakayı böyle ele verdi

05 Şubat 2025 11:47 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:08

Adana'da bir AVM'de gerçekleştirilen ve filmleri aratmayan kuyumcu soygununun detayları ortaya çıktı. Kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çalan hırsızın 3 gün boyunca nasıl ve nerede saklandığı hayretler içerisinde bıraktı. İşte film gibi kuyumcu soygununun detayları...

Adana'da 2 Şubat gecesi merkez Yüreğir ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda; kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çalan şahıs, kayıplara karışmıştı. Hırsızın havalandırmadan girdiği film gibi soygunun detayları ortaya çıktı.

İNŞAAT HALİNDEKİ BİR İŞ YERİNE GİRDİ

Şüpheli Felit B., pazar günü saat 17.00 sularında bir AVM'ye giriş yaptı. Bir süre mağazaları dolaştıktan sonra, kapanışa yakın kuyumcunun yanındaki inşaat halindeki bir iş yerine girerek saklandı. AVM kapandıktan sonra duvarı kırarak kuyumcuya ulaştı.

AVM'NİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN KAÇTI

3 kilo altın ve 100 bin lirayı bir poşete koyarak kaçmaya çalıştığı sırada alarm devreye girdi. Alarm sesini duyan güvenlik görevlileri hemen kuyumcuya yöneldi. Panikleyen hırsız, kırdığı duvardan çıkarak altın ve paranın bulunduğu çantayı atıp AVM'nin havalandırma boşluğundan kaçtı. Güvenlik görevlileri durumu hızla polise bildirdi.

HIRSIZIN İZİNE KİMSE RASTLAMADI

Sabah iş yerine gelen kuyumcu, 3 kilo altın ve 100 bin liranın çalındığını fark ederek polise haber verdi. Polis ekipleri ve özel güvenlik görevlileri, havalandırma boşluğunda hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak yapılan aramalara rağmen şüpheli bulunamadı. AFAD ekipleri, olay yerine kadavra köpeği getirerek aramaları genişletti ancak yine de hırsızın izine rastlanmadı. Bu sırada kuyumcu, hırsızın kaçtığı yönde bir poşet buldu. Yapılan incelemede, poşetin içinde çalınan altınlar ve paranın olduğu tespit edildi.

3 GÜN AÇ SUSUZ HAVALANDIRMADA KALDI

AVM’nin havalandırmasında 3 gün boyunca arama yapıldı ancak hırsız bir türlü yakalanamadı. Bunun üzerine polis sanki hırsızın orada olduğundan ümit kesilmiş gibi AVM’den ve etrafından uzaklaştı. Ancak çevrede geniş çaplı önlem alındı. Polisin gittiğini zanneden hırsız aç susuz kalmanın da etkisiyle bir iş yerinin havalandırmasından atlayıp AVM’den çıktı. Kaçan hırsız hemen AVM’nin yanındaki Kozan Çarşısında önlem alan hırsızlık dedektifleri tarafından yakalandı. Yakalanan hırsız sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Hırsızın sorgusu devam ediyor.