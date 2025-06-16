AVM'nin kadınlar tuvaletinde gizli görüntü skandalı! 'Polis çağırmayın' diye yalvardı

İstanbul’un Kartal ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde kadınlar tuvaletinde yaşanan skandal olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tuvalete giren bir şüpheli, kabinlerin alt boşluklarından cep telefonu ile gizlice kadınların görüntülerini almaya başladı. Durumu fark eden kadınlar, anında güvenlik görevlilerine haber verdi ve şüpheli kısa sürede yakalandı. Yaşanan bu rahatsız edici olay, “Asayiş Berkemal” isimli sosyal medya hesabında yayımlanan görüntülerle ortaya çıktı.

ALTTAN SARKAN TELEFONU FARK ETTİ

Kartal’daki bir alışveriş merkezinde yaşanan olay, güvenlik kameralarına da yansıdı. Kadınlar tuvaletine giren şüpheli, sağındaki ve solundaki kabinlerin alt boşluklarından cep telefonuyla gizlice görüntü almaya başladı. Bu durumdan şüphelenen kadınlardan biri, kabinin altından sarkan cep telefonunu fark etti ve hemen güvenlik görevlilerine haber verdi.

"2 SAAT KABİNLERDEN ÇIKMIYOR"

Olay yerine gelen güvenlik ekibi, şüpheliyi uyararak telefonunu teslim etmesini istedi. O anlar, paylaşılan görüntülerde açıkça görülürken kadınlardan birinin, “Kızlar tuvaletinde iki saat kabinlerden çıkmıyor, alttan video çekiyor. Gördüm video çektiğini, şikayetçiyim” dediği duyuldu

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İlk anda gizli görüntü çekmediğini iddia eden şüpheli, kadınların ısrarı üzerine “Doğru söylüyorsunuz, çektim, siliyorum” itirafında bulundu. Kadının tepkisi üzerine telefonundaki bir görüntüyü sildiği fark edildi. Ancak şüphelinin telefonunda çok sayıda gizli çekim olduğu iddia edildi.