Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir AVM'de iki kişi, bir grup gencin önünü keserek bıçaklı saldırı yaptı. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan bir AVM’de bıçaklı saldırı olayı yaşandı.



İddiaya göre, "yan bakma" sebebiyle iki kişi, bir grup gencin önünü kesti. Tehditler savuran gençlerden Şahin C., belinden çıkardığı bıçak ile karşı gruptaki bir kişiye saldırdı. Kendini korumak isterken elinden bıçaklanan şahsa 8 dikiş atıldı. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.



''GIRTLAĞINA SALLARIM''

Görüntülerde bıçakla saldıran şahsın, "Çıkartırsam hemen gırtlağına sallarım. Harbi sallarım. Sen buradan gittin gittin. Bak hala duruyor" dediği anlar ile bıçağı belinden çıkarması yer alıyor.



Şahin C. isimli şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

