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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:03

Avrupa Birliği fonu yalanıyla 30 milyon TL'lik vurgun: Operasyonda 10 kilo külçe altın ele geçirildi

Bursa'da Avrupa Birliği fonu yalanıyla 6 şirketi 30 milyon TL dolandırdıran şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 kilo külçe altın ele geçirildi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:03

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, ilçesinde danışmanlık adı altında faaliyet gösteren bir firmanın fonları üzerinden hibe ve yatırım teşviki sağlayacağını söylediği belirlendi.

Avrupa Birliği fonu yalanıyla 30 milyon TL'lik vurgun: Operasyonda 10 kilo külçe altın ele geçirildi

ÇEŞİTLİ ÖDEMELER TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, gerçekte bulunmayan finansman desteklerini öne sürerek müşteki şirketlerden çeşitli isimler altında ödeme aldığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin bu yöntemle 6 şirketi mağdur ederek toplam 30 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

10 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda Bursa merkezli 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 10 kilogram külçe altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.Ö., M.O., M.O., B.V., M.T., S.B.H., M.G., D.Y. ve S.D.Ç. isimli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Avrupa Birliği fonu yalanıyla 30 milyon TL'lik vurgun: Operasyonda 10 kilo külçe altın ele geçirildi

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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#nilüfer
#avrupa birliği
#Bursa Emniyet Müdürlüğü
#Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
#A.ö.
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