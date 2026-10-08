Avrupa Birliği fonu yalanıyla 30 milyon TL'lik vurgun: Operasyonda 10 kilo külçe altın ele geçirildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Nilüfer ilçesinde danışmanlık adı altında faaliyet gösteren bir firmanın Avrupa Birliği fonları üzerinden hibe ve yatırım teşviki sağlayacağını söylediği belirlendi.

ÇEŞİTLİ ÖDEMELER TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, gerçekte bulunmayan finansman desteklerini öne sürerek müşteki şirketlerden çeşitli isimler altında ödeme aldığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin bu yöntemle 6 şirketi mağdur ederek toplam 30 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

10 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda Bursa merkezli 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 10 kilogram külçe altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.Ö., M.O., M.O., B.V., M.T., S.B.H., M.G., D.Y. ve S.D.Ç. isimli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.