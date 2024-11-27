Kediden şikayetçi olan avukat şoke etti! İlginç olayın nedeni sosyal medyada gündem oldu

27 Kasım 2024 15:28 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:32

Bir avukatın el işareti yapan kedi hakkında yaptığı şikayet ve detaylı anlatımı sosyal medyada gündem oldu. İlginç olay herkesi güldürdü.

Sosyal medya bu olayı konuşuyor. İstanbul'da yaşanan olay duyanları şoke etti. Bir avukatın kediyi şikayet​ etmesi ve tüm detaylarıyla anlatması herkesi güldürdü.

KEDİSİNE EL İŞARETİ YAPTIRDI

Müvekkilinin borç aldığı kişinin attığı fotoğrafta kedinin el işareti çektiğini söyleyen avukatın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Şikayet dilekçesinde "Müvekkil kalan ödemeyi kendisinden istemiş ise de kalan ödemeyi yapacağını söyleyerek devamlı müvekkili oyalamış en sonunda da kedisine el işareti yaptırarak fotoğraf yollamıştır" ifadeleri yer aldı.