Ayağına ağırlık bağlayıp halıya sarmışlar! Büyükçekmece'de denizde kadın cesedi bulundu

07 Haziran 2024 12:59 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 13:07

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İstanbul Büyükçekmece'de sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Balıkçılar tarafından sabah saatlerinde denizde hareketsiz duran bir ceset görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri ceset kıyıya çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Balıkçılar tarafından bulunan kadın cesediyle ilgili yeni detay ortaya çıktı. Cesedin zincirle halıya bağlanıp ağırlıkla denize atıldığı ileri sürüldü. Balıkçı Cem Tansever, “Vallahi biz olayı görmedik sabahleyin geldiğimizde limanda polis ekipleri vardı söylenene göre balıkçı arkadaşlar denizde bir kadına ait ceset görmüşler.

Polislere, sahil güvenliğe haber vermişler cesedi denizden çıkartıp buraya koymuşlar. Olay yeri inceleme yaptı. Polis cesedi aldı gerekli araştırmaları yapmak için götürdüler” dedi.

Üzerinden kimlik çıkmadığı bilgisine ulaşılan cesedin inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.