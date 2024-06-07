Ayağına ağırlık bağlayıp halıya sarmışlar! Büyükçekmece'de denizde kadın cesedi bulundu
İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulundu.
İstanbul Büyükçekmece'de sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Balıkçılar tarafından sabah saatlerinde denizde hareketsiz duran bir ceset görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri ceset kıyıya çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi.
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Balıkçılar tarafından bulunan kadın cesediyle ilgili yeni detay ortaya çıktı. Cesedin zincirle halıya bağlanıp ağırlıkla denize atıldığı ileri sürüldü. Balıkçı Cem Tansever, “Vallahi biz olayı görmedik sabahleyin geldiğimizde limanda polis ekipleri vardı söylenene göre balıkçı arkadaşlar denizde bir kadına ait ceset görmüşler.
Polislere, sahil güvenliğe haber vermişler cesedi denizden çıkartıp buraya koymuşlar. Olay yeri inceleme yaptı. Polis cesedi aldı gerekli araştırmaları yapmak için götürdüler” dedi.
Üzerinden kimlik çıkmadığı bilgisine ulaşılan cesedin inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.