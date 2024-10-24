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Ayağını gazda unuttu, facia böyle 'geliyorum' dedi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ekim 2024 13:42 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 13:43

Bursa'da bir kadın sürücü, ayağını gazdan çekmeyi unutunca kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar son anda ezilmekten kurtulurken, trajikomik olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kadın sürücü ayağını gazda unuttu. Kaldırıma çıkan sürücüyü gören yayalar, canlarını son anda kurtardı.

Ayağını gazda unuttu, facia böyle 'geliyorum' dedi - 1. Resim

ELEKTRİK PANELİNİ DEVİRDİ

Kaldırıma çıkan araç önce yayaların üzerine sürdü, daha sonra elektrik panelini devirdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, yaşanan maddi hasar iki işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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