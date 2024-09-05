Ayakkabılıktan terliği almak istedi, içinden yılan çıktı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Eylül 2024 13:48 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 13:49

Elazığ'da bir kişi, ayakkabılıktan terliğini almak isterken hiç beklemediği bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Ayakkabılığın üzerindeki terliğin içinden yılan çıktı.

Elazığ'da sabah saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana gelen olayda; evlerinin önündeki ayakkabılığın içinden terliği almaya çalışan bir kişi gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. BİNA SAKİNLERİ DE TEDİRGİN OLDU Terliğin içine yılan girdiğini fark eden vatandaş, durumu komşularına bildirdi. Apartman sakinlerince bulunduğu yerden alınan yılan, doğal ortamına bırakıldı. Bina sakinleri de rahat bir nefes aldı. İlgili Haberler Yılan öldürücü olarak bilinen firavun faresi ile kobranın kavgası uçağın kalkışını erteledi Sadece görüntülemek istemişti! Yılan bir anda hamle yaptı, hayatının şokunu yaşadı