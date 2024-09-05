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Ayakkabılıktan terliği almak istedi, içinden yılan çıktı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Eylül 2024 13:48 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 13:49
Ayakkabılıktan terliği almak istedi, içinden yılan çıktı

Elazığ'da bir kişi, ayakkabılıktan terliğini almak isterken hiç beklemediği bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Ayakkabılığın üzerindeki terliğin içinden yılan çıktı.

Elazığ'da sabah saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana gelen olayda; evlerinin önündeki ayakkabılığın içinden terliği almaya çalışan bir kişi gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Ayakkabılıktan terliği almak istedi, içinden yılan çıktı - 1. Resim

BİNA SAKİNLERİ DE TEDİRGİN OLDU

Terliğin içine yılan girdiğini fark eden vatandaş, durumu komşularına bildirdi. Apartman sakinlerince bulunduğu yerden alınan yılan, doğal ortamına bırakıldı. Bina sakinleri de rahat bir nefes aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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