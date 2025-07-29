Ayakları dışarıda araç kullanan kişi başsavcı mı? O iddialara açıklama geldi

Gaziantep çevre yolunda seyir halindeki bir araçtan ayaklarını çıkartarak aracı süren kişinin görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu. Trafik ekiplerinin yaptığı incelemede, Cebeler mevkiinden İbrahimli istikametine seyir halinde olan araç sürücüsünün seyir halindeyken camdan ayaklarını çıkardığı video kayıtlarında tespit edildi.

Yapılan incelemede, söz konusu aracın “geçiş üstünlüğüne sahip çakarlı araç” statüsünde ve bir Başsavcıya ait olduğu ve ceza yazılmadığı, üst makamlar tarafından uyarı aldığı öne sürüldü.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerdeki otomobilin sürücüsünün başsavcının oğlu olduğu ve ceza aldığı öğrenildi.