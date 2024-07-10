Ayakları yerden kesen evlilik teklifi! Yüzüğü havada kaptı

10 Temmuz 2024 15:23 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 15:56

Rize'nin Ardeşen ilçesinde müzik öğretmeni olarak çalışan Fatih Yakıcı, İngilizce öğretmeni olan kız arkadaşı Tutku Güner ile 5 senelik birlikteliğini evlilikle taçlandırmak istedi. Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e gelen çift, burada yamaç paraşütü yapmak istedi.

HAVADA EVLİLİK TEKLİFİ KARŞILIKSIZ KALMADI

Yakıcı, paraşütle havada oldukları sırada telsizle, "Tutkucum, puslu bir camda ardında gördüğüm siyahın üstündeki kırmızı güller diye başladı 5 senelik hikaye. Bugün 5 senelik hikayenin nasıl devam edeceğine karar vereceğimiz gün. Ben her sabah güneşin doğuşunu senin yüzünde görmek istiyorum. Benimle evlenir misin?" diyerek kız arkadaşına evlenme teklif etti.

Güner, heyecanla "Evet. Seni seviyorum" diyerek evlilik teklifini kabul etti.