İçişleri Bakanlığı , Ayaş ilçesinde 23 Nisan kutlamalarında yaşanan bir konuda Ayaş Kaymakamlığının hesabından sosyal medya paylaşımıyla tepki çeken Kaymakam Muharrem Eligül hakkında soruşturma başlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ayaş Kaymakamı Muharem Eligül hakkında soruşturma başlatıldı: Paylaşımı tepki çekmişti İçişleri Bakanlığı, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında 23 Nisan kutlamalarıyla ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında Mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiştir" denildi.