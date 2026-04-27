Ayaş Kaymakamı Muharem Eligül hakkında soruşturma başlatıldı: Paylaşımı tepki çekmişti

İçişleri Bakanlığı , Ayaş ilçesinde 23 Nisan kutlamalarında yaşanan bir konuda Ayaş Kaymakamlığının hesabından sosyal medya paylaşımıyla tepki çeken Kaymakam Muharrem Eligül hakkında soruşturma başlattı.
Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşavirliğine görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında Mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiştir" denildi.