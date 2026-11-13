ayça_22 kim? Son hali olduğu iddia edilen görüntüler gündemde

MSN Messenger döneminin unutulmaz internet hikâyelerinden biri olan “Ayça22 kamera açtı” ifadesi, aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı. Bir dönem sohbet sitelerinde ve çeşitli internet sayfalarında karşılaşılan fotoğraf, yıllarca kullanıcıların merakını canlı tuttu. Fotoğraftaki kişinin kimliğine ilişkin geçmişte çeşitli isimler öne sürülse de iddiaların tamamı kesinlik kazanmadı.

AYÇA_22 KİM?

2000'li yıllarda MSN Messenger, internet forumları ve sohbet platformları milyonlarca kişinin günlük hayatının bir parçasıydı. O dönemde “Ayça_22” adıyla tanınan fotoğraf, internet kullanıcılarının hafızasında yer edindi.

Özellikle “Ayça22 kamera açtı” ifadesi, dönemin unutulmaz internet hikâyelerinden biri haline geldi. Ancak bu ifadenin gerçek bir MSN konuşmasından değil, bir arkadaşlık sitesinin reklamından kaynaklandığı daha sonra ortaya çıktı.

CHARMQUELL AYÇA_22'NİN KİMLİĞİNİ ARAŞTIRDI

Ayça_22 gizemi, 2023 yılında YouTube içerik üreticisi CharmQuell'in hazırladığı videoyla yeniden gündeme geldi. Gerçek adı Fırat Yayla olan CharmQuell, internet kültürü ve dijital dünyadaki ilginç olayları konu alan videolarıyla tanınıyor.

Yayla, videosunda Ayça_22 olarak bilinen fotoğrafın izini sürdü. Görselleri ve internet arşivlerindeki kayıtları inceleyen içerik üreticisi, araştırması sonucunda fotoğraftaki kişinin Eda Sak olduğunu öne sürdü. Eda Sak'ın da videonun altına yorum yapması, iddiaların kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasına neden oldu.

Ancak CharmQuell, daha sonra yayımladığı videoda Eda Sak isminin gerçek Ayça_22'yi bulmak amacıyla ortaya attığı bir yanıltma olduğunu açıkladı. Bu nedenle Eda Sak'ın fotoğraftaki asıl kişi olduğu yönündeki iddia doğrulanmış bir bilgi olarak kabul edilmiyor.

AYÇA_22'NİN GERÇEK KİMLİĞİ BELLİ OLDU MU?

Ayça_22'nin kimliğine ilişkin geçmişte birden fazla iddia gündeme geldi. CharmQuell'in videosunda Eda Sak isminin öne çıkmasının ardından yapılan açıklamalar, fotoğrafın farklı kişilerle ilişkilendirilebildiğini gösterdi.

Öte yandan Ayça_22 fotoğrafının ortaya çıkışına ilişkin anlatımlarda da farklılıklar bulunuyor. Bu nedenle yıllardır merak edilen fotoğrafın sahibinin kimliği konusunda kesinleşmiş ve bağımsız biçimde doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

AYÇA_22'NİN SON HALİ GÜNDEMDE

Ayça_22'nin kimliğine ilişkin yeni iddialar, eski fotoğrafın yeniden paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. Kullanıcılar, yıllar önce internet ortamında karşılarına çıkan fotoğrafın sahibinin bugün nasıl göründüğünü merak ediyor.

Ancak farklı dönemlerde farklı kişilerin fotoğrafla ilişkilendirilmesi, son hali olduğu öne sürülen görüntülerin de dikkatle değerlendirilmesini gerektiriyor. Fotoğraftaki kişinin kimliği kesin olarak doğrulanmadan, paylaşılan güncel görüntülerin Ayça_22'ye ait olduğunu söylemek mümkün değil.

AYÇA_22 KİMDİR?

Ayça_22, 2000'li yıllarda MSN Messenger ve çeşitli internet sitelerinde yayılan bir fotoğrafla tanınan, kimliği uzun süre merak edilen internet efsanesidir.

CHARMQUELL KİMDİR?

CharmQuell, gerçek adı Fırat Yayla olan ve internet kültürü, dijital hikâyeler ve ilginç olaylar üzerine videolar hazırlayan bir YouTube içerik üreticisidir.