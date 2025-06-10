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 | Berkay Alptekin

Ay’da trilyon dolarlık hazine keşfedildi

Ay’da yapılan yeni bir araştırma, yüzeydeki binlerce kraterin paladyum, iridyum ve özellikle platin gibi yüksek değerde madenler barındırdığını ortaya koydu.

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Ay’da trilyon dolarlık hazine keşfedildi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 09:06

Uzmanlara göre, bu kaynakların toplam değeri 1 trilyon doları bulabilir.

Ay kraterlerinde gizli bir servet olabilir. Bilim insanları, Ay yüzeyinde yer alan yaklaşık 6 bin 500 kraterin, Dünya’ya düşen ve değerli maden taşıyan asteroitlerin izlerini taşıdığını ortaya koydu. Bu çarpışmalar sonucunda paladyum, iridyum ve özellikle platin gibi oldukça kıymetli cevherlerin Ay yüzeyine gömüldüğü düşünülüyor.

Hakemli bilim dergisi Planetary and Space Science’da yayımlanan araştırmaya göre, söz konusu kraterler 1 kilometre çapın üzerindeki büyük çarpışmalar sonucu oluştu. Araştırmanın başındaki isim, bağımsız bilim insanı Jayanth Chennamangalam, bu kraterlerin içindeki platin rezervlerinin toplam değerinin trilyon doları bulabileceğini söylüyor.

Ay’da trilyon dolarlık hazine keşfedildi

UZAY MADENCİLİĞİ BİR HAYAL DEĞİL

Chennamangalam’a göre bu yalnızca potansiyel bir ekonomik fırsat değil; aynı zamanda uzay keşfinin finansmanı için de devrim niteliğinde olabilir. New Scientist dergisine konuşan araştırmacı, “Bugün astronomi çoğunlukla merak üzerine kurulu ve kamu bütçesiyle finanse ediliyor. Ancak Ay'daki kaynakları ekonomik değere çevirebilirsek, özel sektörün Güneş Sistemi'ne yatırım yapması mümkün olur” diyor.

Oxford Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalar yürüten Chennamangalam, Ay’daki kraterlerin, uzaktaki asteroitlere kıyasla çok daha erişilebilir olduğunu ve bu yüzden madencilik açısından daha cazip hale geldiğini de vurguluyor.

ANCAK HUKUKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Peki bu kadar değerli maden Ay’dan çıkarılıp satılabilir mi? Hukuki açıdan durum pek net değil. 1967 yılında imzalanan Dış Uzay Anlaşması, hiçbir ülkenin Ay ya da başka bir gök cismi üzerinde egemenlik iddia edemeyeceğini açıkça belirtiyor. Aynı anlaşma, uzaydaki kaynakların ticari kullanımına dair katı sınırlamalar getiriyor.

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