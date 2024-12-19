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Ayder’e çığ düştü: Yerli ve yabancı turistler mahsur kaldı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Aralık 2024 00:40 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 00:41
Ayder’e çığ düştü: Yerli ve yabancı turistler mahsur kaldı!

Rize’de Ayder Yaylası yoluna çığ düştü, trafik 1 saat aksadı.

Ayder Yaylası yolunda düşen çığ​ nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan yol, karayolları ekiplerinin müdahalesi ile açıldı. Rize’nin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar​ yağışı nedeniyle Çamlıhemşin​ ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Ayder’e çığ düştü: Yerli ve yabancı turistler mahsur kaldı! - 1. Resim

TURİSTLER MAHSUR KALDI

Tüm yaylayı beyaza bürüyen kar nedeniyle saat 22.30 sıralarında Ayder Yaylası Çamlıhemşin arasında çığ düştü. Yolu tamamen kapatan kar kütlesi nedeniyle Ayder Yaylası’na çıkan yerli turistler yayladan inemedi.

1 SAAT KAPALI KALDI

Kapalı olan yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda acil müdahale için bekleyen karayolları ekipleri tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı olan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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