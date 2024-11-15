Aydın-Denizli Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

15 Kasım 2024 22:02 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 22:03

Aydın-Denizli Otoyolu'nda feci bir kaza meydana geldi. Zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın-Denizli Otoyolu'nda zincirleme bir trafik kazası​ meydana geldi. Kaza, Aydın-Denizli Otoyolu Kuyucak ilçesi Dandalas Çayı Köprüsü yakınlarında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile otomobil seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

YARDIM ETMEK İÇİN DURDULAR

Çarpmanın etkisiyle 2 araç da kullanılamaz hale gelirken, sürücüleri yaralandı. O esnada kazayı gören otomobil ile plakası öğrenilemeyen kamyonet yardım etmek için araçlarını yolun sağına çekti. İlk kaza yapan araçlardan kopan ve yola savrulan parçalara çarpan panelvan aracın tekerleği patladı.

5 KİŞİ YARALANDI!

Bir anda savrulan araç, yolun sağında bulunan araçlara çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında panelvan araç sürücüsü Muhammed Kurt (39) olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kazaların ardından otoyol savaş alanına dönerken, jandarma ekipleri muhtemel başka bir kazanın önüne geçilmesi için güvenlik önlemi aldı. Trafiğin tek şeritten kontrollü bir şekilde akması sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.