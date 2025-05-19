Aydın deprem ile sarsıldı! AFAD duyurdu

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sarsıntılar bitmek bilmiyor. Son olarak depremin adresi Aydın oldu.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 15.58'de 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremin derinliği ise 8.77 kilometre olarak kaydedildi.

BİR AÇIKLAMA DA KANDİLLİ'DEN

Kandilli Rasathanesi ise depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

OLUMSUZ İHBAR YOK

Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. 3.7 şiddetindeki deprem yüksek katlı binalarda hissedilirken Aydın il genelinde deprem kaynaklı herhangi bir hasarın olmadığı bildirildi.

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Öte yandan Aydın, İzmir ve Muğla ile Ege Denizi beşik gibi sallanıyor. Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, gece saat 00.00'dan bu yana Aydın, Muğla ve İzmir ile Ege Denizi'nde yaklaşık 19 ayrı deprem meydana geldi.