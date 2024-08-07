Aydın ve Muğla'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı 

07 Ağustos 2024 22:02 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 22:11

Bandırma'da yangın vatandaşlar tarafından görüntülenirken sebebinin yüksek gerilim hattı olduğu düşünülüyor

Bandırma'da yangın vatandaşlar tarafından görüntülenirken sebebinin yüksek gerilim hattı olduğu düşünülüyor

Aydın ve Muğla'dan yangın haberleri geldi. Aydın'daki yangın Germencik ilçesinde, Muğla'daki yangın ise Milas ilçesinde meydana geldi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan zeytinlik ve ormanlık alanlarda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gümüşköy bölgesindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına karadan arazözlerle müdahale edilirken, 7 helikopter ve 8 uçakla yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Alevlerin Söke ilçesinin Argavlı Mahallesi'nde etkili olduğu ve bazı yerleşim alanlarını tehdit ettiği öğrenildi.

MİLAS ALEVLER ALTINDA

Muğla’nın Milas ilçesinde de orman yangını etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve hava ekipleri ile müdahale ediyor.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen ve ormanlık alanda başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.