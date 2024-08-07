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Aydın ve Muğla'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ağustos 2024 22:02 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 22:11

Sabah saatlerinde Aydın ve Muğla'da başlayan orman yangını büyümeye devam ediyor. Aydın'daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyürken yerleşim yerleri de tehdit altında. Muğla’nın Milas ilçesindeki yangına ise havadan müdahale sürüyor. 

Aydın ve Muğla'dan yangın haberleri geldi. Aydın'daki yangın Germencik ilçesinde, Muğla'daki yangın ise Milas ilçesinde meydana geldi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan zeytinlik ve ormanlık alanlarda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gümüşköy bölgesindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aydın ve Muğla'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı  - 1. Resim

Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına karadan arazözlerle müdahale edilirken, 7 helikopter ve 8 uçakla yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Aydın ve Muğla'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı  - 2. Resim

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI 

Alevlerin Söke ilçesinin Argavlı Mahallesi'nde etkili olduğu ve bazı yerleşim alanlarını tehdit ettiği öğrenildi.

Aydın ve Muğla'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı  - 3. Resim

MİLAS ALEVLER ALTINDA 

Muğla’nın Milas ilçesinde de orman yangını etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve hava ekipleri ile müdahale ediyor.

Aydın ve Muğla'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı  - 4. Resim

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen ve ormanlık alanda başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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