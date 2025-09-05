Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Murat Makas

Aydın'da 14 mahalleye karantina kararı!

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde şap hastalığının tespit edilmesi sebebiyle 14 mahalle karantinaya alındı.

Aydın'da 14 mahalleye karantina kararı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 10:25

'ın Kuyucak ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Çobanisa Mahallesi'nde tespit etti. Ekipler hastalıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürürken karar aldı.

ilçesinde de gözetim bölgesinde bulunan 14 mahalle karantinaya alındı. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan karar ile Bereketli, Demirciler, Dualar, Durasıllı, Güzelköy, Hamzallı, Haydarlı, Kestel, Kocakesik, Kozdere, Merkez Arslanlı, Pirlibey, Sevindikli, Yalınkuyu mahalleri karantinaya alındı ve hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Aydın'da 14 mahalleye karantina kararı!

İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kuyucak ilçesi Çobanisa Mahallesi'nde çıkan şap hastalığı sebebiyle ilçemiz Bereketli, Demirciler, Dualar, Durasıllı, Güzelköy, Hamzallı, Haydarlı, Kestel, Kocakesik, Kozdere, Merkez Arslanlı, Pirlibey, Sevindikli, Yalınkuyu mahalleri gözetim bölgesinde olduğundan karantina altına alınmıştır. Bu mahallelerimizde sığır, koyun ve keçi türü hayvanlarımızın giriş ve çıkışları yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun gereğince yasal işlem yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#aydın
#karantina
#Nazilli
#şap hastalığı
#Kuyucak
#Gündem
