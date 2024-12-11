Aydın’da ailesine sinirlenen genç evi ateşe verdi!
Aydın’da ailesi ile yaşadığı evi yakan genç, olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kaçan genci yakalamak için çalışma başlattı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir genç, ailesiyle birlikte yaşadığı evi yakıp olay yerinden kaçarken, çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Olay, Terziler Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Oktay G, annesi E.A.G ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
EKİPLER YANGINI SÖNDÜRDÜ
Sinirlenen genç, ailesiyle birlikte yaşadığı evi yakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını söndürdü.
CAN KAYBI YOK
Can kaybının yaşanmadığı yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kaçan genci yakalamak için çalışma başlattı.