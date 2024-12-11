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Aydın’da ailesine sinirlenen genç evi ateşe verdi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Aralık 2024 22:15 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 22:18
Aydın’da ailesine sinirlenen genç evi ateşe verdi!

Aydın’da ailesi ile yaşadığı evi yakan genç, olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kaçan genci yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın’ın Efeler​ ilçesinde bir genç, ailesiyle birlikte yaşadığı evi yakıp olay yerinden kaçarken, çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Olay, Terziler Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Oktay G, annesi E.A.G ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

EKİPLER YANGINI SÖNDÜRDÜ

Sinirlenen genç, ailesiyle birlikte yaşadığı evi yakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aydın​ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını söndürdü.

Aydın’da ailesine sinirlenen genç evi ateşe verdi! - 1. Resim

CAN KAYBI YOK

Can kaybının yaşanmadığı yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kaçan genci yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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