Aydın'da alev alan araç küle döndü
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 17:16 - Güncelleme : 13 May 2024 17:17
Aydın’ın Didim ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Aydın’ın Didim ilçesinde seyir halindeki araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Söke-Didim yolu Yeşiltepe mevkiinde seyir halindeki bir araç, ön kısmından yanmaya başladı. Yangını gören diğer sürücüler ve vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bildirdi.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekiplerince yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı