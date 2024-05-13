Aydın'da alev alan araç küle döndü

13 May 2024 17:16 - Güncelleme : 13 May 2024 17:17

Kahramanmaraş'ta duran araç aniden göle uçtu: Bir ölü bir yaralı

Kahramanmaraş'ta duran araç aniden göle uçtu: Bir ölü bir yaralı

Aydın’ın Didim ilçesinde seyir halindeki araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Söke-Didim yolu Yeşiltepe mevkiinde seyir halindeki bir araç, ön kısmından yanmaya başladı. Yangını gören diğer sürücüler ve vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bildirdi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekiplerince yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.