Aydın'da dehşete düşüren olay! Eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

01 Ekim 2024 09:57 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:58

Aydın'da işe gitmek için çocuklarıyla evden çıkan Sibel Aygan boşanma aşamasındaki eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Öfkeli eş çocuklarının gözü önünde Aygan'ı öldürdü. İşte korkunç olayın detayları...

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Dehşete düşüren olay Aydın'ın Didim​ ilçesinde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Sibel Aygan, işe gitmek için çocuklarıyla evden çıktığı sırada eşiyle karşılaştı. Tabancayı çıkaran öfkeli koca​ gözünü kırpmadan çocuklarının önünde Aygan’a kurşun yağdırdı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Aygan ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aygan kurtarılamadı.

KATİL EŞ HER YERDE ARANIYOR

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde 5 kovan bulurken, olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.