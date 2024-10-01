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Aydın'da dehşete düşüren olay! Eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ekim 2024 09:57 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:58
Aydın&#039;da dehşete düşüren olay! Eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Aydın'da işe gitmek için çocuklarıyla evden çıkan Sibel Aygan boşanma aşamasındaki eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Öfkeli eş çocuklarının gözü önünde Aygan'ı öldürdü. İşte korkunç olayın detayları...

Dehşete düşüren olay Aydın'ın Didim​ ilçesinde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Sibel Aygan, işe gitmek için çocuklarıyla evden çıktığı sırada eşiyle karşılaştı. Tabancayı çıkaran öfkeli koca​ gözünü kırpmadan çocuklarının önünde Aygan’a kurşun yağdırdı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Aygan ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aygan kurtarılamadı.

Aydın'da dehşete düşüren olay! Eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı - 1. Resim

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Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde 5 kovan bulurken, olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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