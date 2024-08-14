Aydın'da feci kaza! Yolcu otobüsünün iş makinesine çarptığı anlar kameraya yansıdı

14 Ağustos 2024 08:53 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 09:10

Aydın'da yolcu otobüsünün iş makinesine çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdiği kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çok sayıda kişinin yaralandığı kaza anı dehşete düşürdü.

Feci kaza Söke-Milas Karayolu Gölbent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Milas yolu üzerinde seyir halinde olan S.S. kontrolündeki yolcu otobüsü ile U.T. kontrolündeki iş makinesi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iş makinesi operatörü ile otobüsteki 7 kişiyi ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan iş makinesi operatörü U.T.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise otobüsteki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O görüntülerde, aynı yönde seyreden otobüsün bir anda iş makinesine çarpması yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.