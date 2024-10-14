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Aydın'da FETÖ operasyonu: FETÖ firarisi eski albay yakalandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ekim 2024 23:40 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 23:59
Aydın&#039;da FETÖ operasyonu: FETÖ firarisi eski albay yakalandı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan firari eski albayın Aydın'da saklandığı tespit edildi. Evinden çıktığı sırada gözaltına alınan firari FETÖ'cü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Kuşadası​ ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY firarisi eski albay, JASAT​ ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Caferli Mahallesi’nde FETÖ firarisi eski bir albayın saklandığı bilgisine ulaşan Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, günler süren fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, eski Albay A.T.'yi (58) evinden çıktığı sırada kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan A.T. hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından işlemlerinin ardından bugün Kuşadası Adliyesi’ne çıkarılan A.T., tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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