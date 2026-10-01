Aydın’da İHA ile denetim! Lastik botla giriş yapmaya çalıştılar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Aydın’ın Didim açıklarında İHA ile denetim yapan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisinde 4’ü çocuk olmak üzere 34 düzensiz göçmeni kaçak yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışırken yakaladı. Botu durduran ekipler, göçmenleri GÖKSEM’e teslim etti.
Edinilen bilgiye göre ekiplerin suçüstü yakaladığı kaçak göçmenlerin içerisinde, 19 Etiyopya, 14 Somali ve 1 Yemen uyruklu olan 4’ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Türkiye’ye kaçak yollarla girmeye çalışan göçmenler, ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda yakalanırken, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından GÖKSEM’e teslim edildi.