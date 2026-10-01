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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:45

Aydın’da İHA ile denetim! Lastik botla giriş yapmaya çalıştılar

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince İHA ile gerçekleştirilen denetimlerde, 4’ü çocuk 34 düzensiz göçmen tespit edildi. Lastik botla karaya yanaşmaya çalışan göçmenler, ekiplerce GÖKSEM’e gönderildi.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Aydın’da İHA ile denetim! Lastik botla giriş yapmaya çalıştılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:45

’ın açıklarında İHA ile denetim yapan ekipleri, lastik bot içerisinde 4’ü çocuk olmak üzere 34 düzensiz göçmeni kaçak yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışırken yakaladı. Botu durduran ekipler, göçmenleri GÖKSEM’e teslim etti.

HABERİN ÖZETİ

Aydın’da İHA ile denetim! Lastik botla giriş yapmaya çalıştılar

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Aydın Didim açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla ülkeye giriş yapmaya çalışan aralarında çocukların da bulunduğu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik ekipleri, İHA ile denetim yaparken lastik bot içerisindeki 4'ü çocuk 34 düzensiz göçmeni tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler arasında 19 Etiyopya, 14 Somali ve 1 Yemen uyruklu kişiler bulunuyor.
Ekipler, kaçak botu durdurarak göçmenleri GÖKSEM'e teslim etti.
Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan göçmenlerin ülkeye girişleri engellendi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Aydın’da İHA ile denetim! Lastik botla giriş yapmaya çalıştılar

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VARDI

Edinilen bilgiye göre ekiplerin suçüstü yakaladığı kaçak göçmenlerin içerisinde, 19 , 14 Somali ve 1 Yemen uyruklu olan 4’ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. 

Aydın’da İHA ile denetim! Lastik botla giriş yapmaya çalıştılar

ÜLKEYE KAÇAK GİRİŞLERİ ENGELLENDİ

Türkiye’ye kaçak yollarla girmeye çalışan göçmenler, ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda yakalanırken, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından GÖKSEM’e teslim edildi.

 

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#aydın
#Sahil Güvenlik
#didim
#Etiyopya
#Göksem
#Gündem
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