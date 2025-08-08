Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Aydın'da ilginç olay! Doğuma giden kadın kocasını hastaneden attırdı

Kadın doğum hastanesine doğum yapmaya gelen bir kadının, kendisine refakat etmek isteyen kocasını istemediğini belirterek hastaneden çıkartılmasını istediği olayda, devreye polis ekipleri girdi. Kadının korunması ve kadın hakları kapsamında kadının kocasının hastaneden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aydın'da ilginç olay! Doğuma giden kadın kocasını hastaneden attırdı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 14:45

'da ilginç bir olay yaşandı. Aydın Kadın Hastalıkları ve Hastanesi’nde yaşanan olayda, bir kadın, gece yarısı hastaneye doğum yapmaya geldi.

Kadın, kendisine refakat etmek isteyen kocasını istemediğini belirterek hastane güvenliğinin kocasını hastaneden çıkarmasını istedi. Hastane güvenliğinin hastaneden dışarı çıkarmak istediği duruma itiraz edip eşine refakat etmek istediğini belirtince bu defa devreye hastane polisi girdi.

Aydın'da ilginç olay! Doğuma giden kadın kocasını hastaneden attırdı

POLİS EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Kadının talebi üzerine hastane polisi aracılığı ile bölgede rutin devriye görevini yapan birkaç ekip Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne sevk edilerek, 112 Komuta Merkezi’nin talimatıyla hanımı hastaneye gelen koca hastane çevresinden de uzaklaştırıldı.

İlginç olay herkesi şaşırtırken, kadının korunması ve kapsamında kadının kocasının hastaneden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

SIĞINMA EVİNDEN GELMİŞ

Bu arada hastaneye doğum yapmaya gelen kadının, kadın sığınma evinden geldiği öğrenildi.

ETİKETLER
#aydın
#doğum
#koca
#kadın hakları
#Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi
#Hapiste Kalmak
#Korunma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.