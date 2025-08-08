Aydın'da ilginç olay! Doğuma giden kadın kocasını hastaneden attırdı

Aydın'da ilginç bir olay yaşandı. Aydın Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde yaşanan olayda, bir kadın, gece yarısı hastaneye doğum yapmaya geldi.

Kadın, kendisine refakat etmek isteyen kocasını istemediğini belirterek hastane güvenliğinin kocasını hastaneden çıkarmasını istedi. Hastane güvenliğinin hastaneden dışarı çıkarmak istediği koca duruma itiraz edip eşine refakat etmek istediğini belirtince bu defa devreye hastane polisi girdi.

POLİS EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Kadının talebi üzerine hastane polisi aracılığı ile bölgede rutin devriye görevini yapan birkaç ekip Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne sevk edilerek, 112 Komuta Merkezi’nin talimatıyla hanımı hastaneye gelen koca hastane çevresinden de uzaklaştırıldı.

İlginç olay herkesi şaşırtırken, kadının korunması ve kadın hakları kapsamında kadının kocasının hastaneden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

SIĞINMA EVİNDEN GELMİŞ

Bu arada hastaneye doğum yapmaya gelen kadının, kadın sığınma evinden geldiği öğrenildi.