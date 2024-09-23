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Aydın'da kadın cinayeti! Eski sevgilisi tarafından katledildi!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Eylül 2024 15:11 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 15:12
Aydın&#039;da kadın cinayeti! Eski sevgilisi tarafından katledildi!

Aydın'da 27 yaşındaki Ebru Öcal eski sevgilisi C.K tarafından katledildi. 2 çocuk annesi genç kadının cansız bedenini eve gelen çocukları buldu. Büyük şok yaşayan çocukların yardımına komşular yetişti...

Aydın​'ın Efeler​ ilçesinde meydana gelen korkunç cinayette 27 yaşındaki Ebru Öcal, eski sevgilisi olduğu iddia edilen C.K. tarafından evinde defalarca bıçaklanarak vahşice öldürüldü.

Aydın'da kadın cinayeti! Eski sevgilisi tarafından katledildi! - 1. Resim

GENÇ KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Eşi S.Ö. ile ayrılma aşamasında olan Ebru Öcal, bir süre C.K. ile tanıştı ve birlikte yaşamaya başladı. Daha sonra eşi ile barışan Öcal, eşi S.Ö. ve 2 çocuğu ile birlikte yeni bir eve taşındı.

Öcal'ın yeni adresini öğrenen C.K., eve gelerek Ebru Öcal ile görüştü. İkilinin arasında başlayan tartışma sonrası C.K, genç kadını defalarca bıçakladı. Ebru Öcal kanlar içinde yere yığılırken eski sevgili arabayla kayıplara karıştı.

Aydın'da kadın cinayeti! Eski sevgilisi tarafından katledildi! - 2. Resim

OKULDAN GELEN ÇOCUKLAR ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İlkokul öğrencisi olduğu belirtilen genç kadının çocukları ise eve geldiğinde acı manzara ile karşılaştı. Annelerini kanlar içerisinde yerde gören çocukların çığlığına komşular yetişti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Ebru Öcal'ın cansız bedeninin hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi. Olaya ilgili soruşturma sürerken, cinayet​ şüphelisi C.K. ise her yerde aranıyor.

Aydın'da kadın cinayeti! Eski sevgilisi tarafından katledildi! - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dilan23 Eylül 2024 15:31

Bu kadar acımasız bir olay gerçekten çok üzücü bir insan nasıl böyle bir şeyi yapabilir inanmıyorum

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