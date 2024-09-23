Aydın'da kadın cinayeti! Eski sevgilisi tarafından katledildi!

23 Eylül 2024 15:11 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 15:12

Aydın'da 27 yaşındaki Ebru Öcal eski sevgilisi C.K tarafından katledildi. 2 çocuk annesi genç kadının cansız bedenini eve gelen çocukları buldu. Büyük şok yaşayan çocukların yardımına komşular yetişti...

Aydın​'ın Efeler​ ilçesinde meydana gelen korkunç cinayette 27 yaşındaki Ebru Öcal, eski sevgilisi olduğu iddia edilen C.K. tarafından evinde defalarca bıçaklanarak vahşice öldürüldü.

GENÇ KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Eşi S.Ö. ile ayrılma aşamasında olan Ebru Öcal, bir süre C.K. ile tanıştı ve birlikte yaşamaya başladı. Daha sonra eşi ile barışan Öcal, eşi S.Ö. ve 2 çocuğu ile birlikte yeni bir eve taşındı.

Öcal'ın yeni adresini öğrenen C.K., eve gelerek Ebru Öcal ile görüştü. İkilinin arasında başlayan tartışma sonrası C.K, genç kadını defalarca bıçakladı. Ebru Öcal kanlar içinde yere yığılırken eski sevgili arabayla kayıplara karıştı.

OKULDAN GELEN ÇOCUKLAR ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İlkokul öğrencisi olduğu belirtilen genç kadının çocukları ise eve geldiğinde acı manzara ile karşılaştı. Annelerini kanlar içerisinde yerde gören çocukların çığlığına komşular yetişti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Ebru Öcal'ın cansız bedeninin hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi. Olaya ilgili soruşturma sürerken, cinayet​ şüphelisi C.K. ise her yerde aranıyor.