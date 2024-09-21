Aydın’da mama kavgasında kan aktı: Yaralılar var!

21 Eylül 2024 22:22 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 22:23

Aydın’da sokak hayvanları için çıkan mama kavgası kanlı bitti. Bıçaklı yaralama olayında 2 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akrabaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü! Ölü ve yaralılar var

Akrabaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü! Ölü ve yaralılar var

Aydın​'ın Efeler​ ilçesinde sokak hayvanlarına mama verme nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olay, Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi üzerindeki Aydın Polis Evi önünde akşam saatlerinde meydana geldi.

TARTIŞMA​ BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, H.Ö. ve eşi S.Ö. sokağa mahalledeki sokak hayvanları​ için mama bıraktığı esnada, mama bırakılmasını istemeyen komşuları İ.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kavgada İ.Ç. ve H.Ö. bıçakla vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı şahıslara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.