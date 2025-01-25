Aydın’da otomobil park halindeki araca çarptı: Ölü ve yaralılar var!

25 Ocak 2025 20:05 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 20:33

Aydın'da otomobil park halindeki araca çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi…

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Aydın​'ın Söke ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı. Saliha Kirişçi'nin (24) kullandığı otomobil​, Kuşadası-Söke kara yolunun 28. kilometresinde, sağ şeritte park halinde bulunan, Gökhan Soysal (40) idaresindeki otomobile çarparak yaklaşık 70 metre sürüklendi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otomobildeki Mustafa Aydın Doğan'ın (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralan sürücüler Soysal ve Kirişçi ile otomobilde bulunan A.U.B.D. (13) ve M.C.D. (16), Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kirişçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.