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Aydın’da otomobil park halindeki araca çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Ocak 2025 20:05 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 20:33
Aydın’da otomobil park halindeki araca çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Aydın'da otomobil park halindeki araca çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi…

Aydın​'ın Söke ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı. Saliha Kirişçi'nin (24) kullandığı otomobil​, Kuşadası-Söke kara yolunun 28. kilometresinde, sağ şeritte park halinde bulunan, Gökhan Soysal (40) idaresindeki otomobile çarparak yaklaşık 70 metre sürüklendi.

Aydın’da otomobil park halindeki araca çarptı: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otomobildeki Mustafa Aydın Doğan'ın (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın’da otomobil park halindeki araca çarptı: Ölü ve yaralılar var! - 2. Resim

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralan sürücüler Soysal ve Kirişçi ile otomobilde bulunan A.U.B.D. (13) ve M.C.D. (16), Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kirişçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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