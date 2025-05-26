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 | Özge Sönmez

Hastanede skandal iddia! Ölmüş hastalar üzerinden 70 milyonluk vurgun: Her detayı şoke etti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde CİMER'e yapılan bir ihbar sonucu 'patalojik' vurgun soruşturması başlatıldı. Patoloji Merkezi'nde daha önce vefat etmiş kişilere ait biyopsi numunelerinin, halen hayatta olan hastalar adına sisteme işlendiği ve bu yöntemle devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 13:13

ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Moleküler Patoloji Merkezi hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. CİMER'e gelen şikayette daha önce vefat etmiş kişilere ait biyopsi numunelerinin, halen hayatta olan hastalar adına sisteme işlendiği ve bu yöntemle sanki teşhis yapılmış gibi gösterilerek devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı ileri sürüldü. Konu ile ilgili soruşturma devam ederken uzman heyetin görevlendirildiği bildirildi. Bu yöntem ile SGK üzerinden 70 milyon TL'lik haksız kazanç sağlanıp devletin zarara uğratıldığı iddia edildi.

UZMAN HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki genetik ve patoloji bölümünde 2 hekim arasında anlaşmazlık yaşandı. Bunun üzerine CİMER'e yapılan bir şikayet ile ‘Vefat etmiş kişilere ait biyopsi numunelerinin, halen hayatta olan hastalar adına sisteme işlendiği' belirtildi. Bunun üzerine Sayıştay rapor tuttu. Bu raporun ardından ADÜ'ye soruşturmayı yürütmek ve gerekli incelemeleri yapmak üzere Ankara Üniversitesi'nden uzman heyet atandı.

Hastanede skandal iddia! Ölmüş hastalar üzerinden 70 milyonluk vurgun: Her detayı şoke etti

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA GELDİ

ADÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu konu iki hoca arasındaki kavgadan sonra ortaya çıktı. Sayıştay geldi, denetim yaptı. Halen süreç devam ediyor. Konu teknik bir konu olduğu için incelemesi devam ediyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşılıyor. Resmi karar çıkınca kamuoyu bilgilendirecek" denildi.
Rektör Bülent Kent dahil olmak üzere son 3 dönemin incelemeye alındığı ADÜ'de son yaşanan olayda tıbbi malzeme alımından, fuel-oil ihalelerine kadar pek çok konunun incelendiği öğrenildi.

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