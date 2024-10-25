Aydın ve Balıkesir'de terör örgütü propagandasına geçit yok: Şüpheliler gözaltında!

25 Ekim 2024 23:37 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 00:00

Aydın’da terör örgütü propagandası yapan şahıslara eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Balıkesir'de ise İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle başarılı mücadelesi sürüyor. Aydın’ın Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli​ gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aydın​ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BALIKESİR'DE PKK/KCK OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünde faaliyet gösteren 1 kişi ve terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında bilgiler bulunan 1 şahıs ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

A.H., M.H. ve B.B isimli şahıslar hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.