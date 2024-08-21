Aydın'da yolcu otobüsü faciası: Önce yayaya çarptı ardından yan yattı! Ölü ve yaralılar var

21 Ağustos 2024 00:46 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 00:56

Aydın, Çine Hallaçlar öbölgesinde saat 23.30 sıralarında gerçekleşen kazada34 BK 9643 plakalı yolcu otobüsü önce yayaya çarptı ardından yoldan çıktı.

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.