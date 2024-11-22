Aydın'ı sağanak vurdu: Evler, araçlar sular altında kaldı! Ekipler alarma geçti

22 Kasım 2024 02:14 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 02:15

Yurdu etkisi altına alan sağanak yağışlar Aydın'ı da vurdu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken iki otomobil mahsur kaldı, bazı evleri de su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı alarm verdiği illerden olan Aydın​'da akşam saatlerinde başlayan yağış​ ilerleyen saatlerde hızını arttırdı. Kuvvetli rüzgar​, gök gürültüsü ve yıldırımlar eşliğinde etkili olan sağanak​ nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Evlerin balkonlarında bulunan giderler taştı. İncirliova ilçesinin Sandıklı Mahallesi'ndeki Acarlar yolunu su kapladı. Mahallede bazı evlerin avlusunu ve içini su bastı.

YARDIMA GİDERKEN KANALA DÜŞTÜ

Bazı araçlar yolda mahsur kalırken yardıma koşan bir çekicinin sürücüsü kanala düştü. Sürücünün kanala düştüğünü gören çevredeki vatandaş, genci kurtarıp ilk müdahaleyi yaparak hayata döndürdü. Olay yerine sevk edilen ambulans, ölümden dönen genci hastaneye kaldırdı.

ARAÇLAR SU BİRİKİNTİSİNDE KALDI

Söke ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kısa sürede su birikintilerine neden oldu.

Sağanak nedeniyle Sanayi Sitesi'nde 2 otomobil su birikintisi içerisinde kaldı. Sürücüler araçlarını bırakarak kendi imkanlarıyla su birikintisinden çıktı. Belediye ekipleri ise biriken suları tahliye etti.

Tarım sektöründe uzun süredir beklenen yağmurun başlaması memnuniyetle karşılansa da, yağışın yol açtığı olumsuzluklar vatandaşları zaman zaman zor durumda bıraktı.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

İlçe merkezinde ise önemli bir sıkıntı yaşanmadığı belirtilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Söke Belediyesi ekiplerinin yağışın muhtemel etkilerine karşı teyakkuzda olduğu bildirildi. Yağışın devam edebileceği uyarısı yapılırken, vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.