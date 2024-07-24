Aydınlı iş adamının şüpheli ölümü! Fahrettin Bolyurt ölü bulundu

24 Temmuz 2024 12:56 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 13:01

Aydınlı iş adamı Fahrettin Bolyurt'un ölümü yakınlarını üzüntüye boğdu.

Mimar Sinan Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerindeki bir evde ikamet eden Fahrettin Bolyurt'tan haber alamayan yakınları evine gitti. Bolyurt'un hem telefonuna hem de kapı ziline cevap vermemesi üzerine yakınları polis nezaretinde eve girdi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Evde Fahrettin Bolyurt'u hareketsiz vaziyette bulan ekipler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Bolyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine eve adli tabip de çağrıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Adli tabip iş adamının ölümünü şüpheli bulunca Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.