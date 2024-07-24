Aydınlı iş adamının şüpheli ölümü! Fahrettin Bolyurt ölü bulundu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Temmuz 2024 12:56 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 13:01
Aydın'lı iş adamı Fahrettin Bolyurt evinde ölü bulundu. Adli tabip tarafından yapılan kontrolde Bolyurt'un ölümü şüpheli bulundu ve eve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Aydınlı iş adamı Fahrettin Bolyurt'un ölümü yakınlarını üzüntüye boğdu.
Mimar Sinan Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerindeki bir evde ikamet eden Fahrettin Bolyurt'tan haber alamayan yakınları evine gitti. Bolyurt'un hem telefonuna hem de kapı ziline cevap vermemesi üzerine yakınları polis nezaretinde eve girdi.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Evde Fahrettin Bolyurt'u hareketsiz vaziyette bulan ekipler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Bolyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine eve adli tabip de çağrıldı.
ŞÜPHELİ ÖLÜM
Adli tabip iş adamının ölümünü şüpheli bulunca Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı