Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı: 2 sanık tahliye edildi

24 May 2024 12:23 - Güncelleme : 24 May 2024 12:37

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 20’si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme başkanı, avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayacağını bildirdi.

Söz verilmesi üzerine sanık Gökhan Çanga’nın avukatı, yargılamanın kör dövüşüne döndüğünü, gizli tanığın kendisini ortaya çıkartarak bu kumpası ifşa ettiğini söyledi.

"BİZİM SORU SORMAMIZI ENGELLİYORSUNUZ"

Dedikodulara itibar edilmemesi gerektiğini belirten avukat, mahkeme başkanına, “Savunma mekanizmasına hiç yardımcı olmadınız. Bize çapraz sorgu yaptırmadınız. Bizim soru sormamızı engelliyorsunuz” dedi.

Avukat, müvekkili Çanga’nın sosyal hayata kazandırılması gerektiğini söyleyerek, kaçma şüphesinin olmadığını ve bu nedenle tahliyesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcı, Serdar Sertçelik'in de aralarında bulunduğu firari sanıkların yakalama emirlerinin beklenilmesini, duruşmaya gelmeyen müştekilerin zorla getirilmesini talep etti.

DURUŞMA 9 EYLÜL'E ERTELENDİ

Verilen 1 saatlik aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, adli kontrol tedbirleri devam eden sanıkların mevcut hallerinin devamına, Serdar Sertçelik'in de aralarında bulunduğu firari sanıkların yakalama emirlerinin beklenilmesine ve Arif Buğra Meşe ile Furkan Anıl Bahar'ın yurt dışı kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 9 Eylül'e ertelendi.