Son dakika | Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme! 7 sanığa tahliye kararı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Eylül 2024 12:43 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 12:58
Son dakika haberi: Ayhan Bora Kaplan ‘gizli tanık’ davasında yeni gelişme yaşandu. Gizli tanık Serdar Sertçelik’in Macaristan’daki tutukluluk halinin sürmesi dolayısıyla tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.
Ayhan Bora Kaplan ‘gizli tanık’ davasında sıcak gelişmeler yaşandı. Gizli tanık Serdar Sertçelik’in Macaristan’daki tutukluluk halinin sürmesi dolayısıyla tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verildi. Dosyada tutuklu sanık kalmadı.
DAVA BUGÜN GÖRÜLDÜ
Aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 7’si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada son duruşma bugün görüldü.
Mahkeme heyeti dava kapsamında tutuklu bulunan 7 sanığın tahliyesine karar verdi. Bu kararla birlikte davada tutuklu sanık kalmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı